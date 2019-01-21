Эдуард Владимирович совершал пешее патрулирование по берегу Клязьмы

Эдуард Владимирович совершал пешее патрулирование по берегу КлязьмыОбычная лыжная прогулка жителя Нижнего Новгорода могла закончиться трагедией. Днем 21-го января спасатель Эдуард Владимирович Дюдькин вытащил из воды мужчину, который провалился под лёд недалеко от спасательной станции в Гороховце.К счастью для провалившегося, в это время Эдуард Владимирович совершал пешее патрулирование по берегу Клязьмы, поэтому за считанные секунды прибежал на место происшествия и помог выбраться из ледяной воды.Мужчина выразил благодарность за своё спасение, но от медицинской помощи отказался.