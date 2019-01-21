Звать его надо не Гоша, а Юра. Как признался Куценко в Судьбе человека, имя ему дали в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В беседе в Борисом Корчевниковым любимый миллионами актер рассказал о том, почему расстался с Марией Порошиной, был холостяком до 45 лет и с кем обрел счастье.

На молодого актера Гошу Куценко в профессиональной среде обратили внимание после того, как в ЦК КПСС позвонил его отец и попросил повлиять на театральный вуз: не принимать туда сына.Правда, просьба эта возымела обратное действие, и Гоша Куценко все-таки стал актером. И не просто актером, а успешным, востребованным и любимым миллионами зрителей.Звать его, оказывается, надо не Гоша, а Юра. Как рассказал Куценко в "Судьбе человека", его отец был замминистра рыбной промышленности СССР и находился в длительной командировке в Китае, когда родился его сын.Мама три месяца звала новорожденного мальчугана Гошей, а потом ему дали имя Юрий — в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.При этом сам Куценко считает себя запорожским казаком. Еще в детстве он переехал с родителями сначала во Львов, затем — в Москву, после школы отслужил в армии, а затем поступил в МИРЭА – институт радиоэлектроники, ныне Российский технологический университет.Там же впервые он соприкоснулся с миром театра и кино, влюбившись в актрису театра Вахтангова Лену Сотникову."Влюбленная наглость – второе счастье", – говорит актер, вспоминая, как увидел ее в спектакле "Три возраста Казановы", после которого подошел и подарил актрисе цветы.Так он попал в театральную компанию, бросил МИРЭА и поступил в Школу-студию МХАТ. "Только благодаря Елене я в этой профессии", – признается Куценко.А вот с Сотниковой пришлось после этого расстаться: оказалось, супруг-актер ей был не нужен.Уже на старших курсах театрального в жизнь Гоши Куценко вошла 17-летняя Мария Порошина. Актер вспоминает, что за ней тогда многие ухаживали, и самому Гоше пришлось бороться за нее с соперниками.Их дочери Полине уже 22 года, но супружеский союз удержать не удалось. Не устояв перед соблазном после первых профессиональных успехов, Куценко потерял любимую женщину и до 45 лет оставался в холостяках.В те годы ему приписывали романы с самыми талантливыми и красивыми женщинами российского театра, кино и эстрады. И вполне возможно, что в холостяках он был бы и до сих пор, если бы модель Ирина Скриниченко не отказалась наотрез рожать ребенка без штампа в паспорте.Через неделю после регистрации брака у пары родилась дочь Евгения, а в 2017-м — дочь Светлана. Сам же актер, несмотря на то, что уже пошел на шестой десяток (в мае актеру исполнится 52 года), для поклонников остается просто Гошей.Вопрос, когда же он повзрослеет, был и последними словами мамы Куценко.Повзрослел он, когда не стало его родителей: оба умерли от онкологии. Тяжелую историю болезни мамы Куценко рассказал в картине "Врач", которую снял в 2016 году.Ради кого сейчас Гоша пытается "достучаться до небес"? Почему отец просил ЦК КПСС не пускать сына в театральный? По какой причине Куценко расстался с Порошиной и жалеет ли об этом? Чем подрабатывал актер в трудные 1990-е и действительно ли у него были романы с известными актрисами и певицами, которые актеру приписывала молва?Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Гоша Куценко.