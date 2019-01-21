Ученые кафедры небесной механики Петербургского
государственного университета сообщили о том, что к Земле приближается огромный
астероид под названием Апофис. Они уверены, что столкновение объекта с планетой приведет к концу света.
Ученые кафедры небесной механики Петербургского
государственного университета сообщили о том, что к Земле приближается огромный
астероид под названием Апофис. Они уверены, что столкновение объекта с планетой приведет к концу света.
Как утверждают исследователи, астероид Апофис приблизится к
Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров в апреле 2029 года. После
этого небесный объект еще не раз будет возвращаться к нашей планете, пока не столкнется
с ней в 2068 году. Диаметр Апофиса составляет 325 метров, а вес – 50 миллионов тонн.
Астрофизики выдвигают два возможных сценария предстоящего
. Астероид может упасть на сушу и спровоцировать мощнейший взрыв и
землетрясение. Согласно другой версии, Апофис попадет в воду и вызовет огромные цунами, что приведет к подъему уровня Мирового океана. Специалисты отмечают, что человечество пока не
имеет специальных средств для защиты планеты от астероида, передает "".
Напомним, ученые узнали об Апофисе в 2004 году. Уже тогда исследователи обратили внимание на большие размеры небесного тела и предрекли скорейший
. Объект астрофизики назвали в честь древнеегипетского змея,
олицетворяющего зло и мрак.