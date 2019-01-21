В Казани завершился Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В финале команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Боброва со счетом 4:3.

В Казани завершился Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В финале команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Боброва со счетом 4:3.В составе победителей дубль оформил Даррен Диц, еще по шайбе забросили Антон Бурдасов и Ян Коларж. У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (дважды) и Вадим Шипачев.В матче за третье место сборная дивизиона Харламова в серии буллитов победила команду дивизиона Тарасова со счетом 8:7.Отметим, что Матч звезд КХЛ проходил в 11-й раз. С 2017 года соревнования проходят в виде мини-турнира между сборными дивизионов.