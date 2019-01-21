Имидж федерального телевидения безнадежно испорчен -
благодаря скандальным шоу, заполонившим эфир. Возмущение общественности и даже
депутатов Госдумы, к сожалению, никак не влияет на политику руководства
телеканалов. Поэтому бороться с этой грязью надо законодательными мерами.
Имидж федерального телевидения безнадежно испорчен -
благодаря скандальным шоу, заполонившим эфир. Возмущение общественности и даже
депутатов Госдумы, к сожалению, никак не влияет на политику руководства
телеканалов. Поэтому бороться с этой грязью надо законодательными мерами.
Леонид Ярмольник резко высказался о российском телевидении.
По мнению известного актера, оно стало негативно влиять на зрителей. Ярмольник
считает, что телевидение "стало бесстыжим", а бесконечные шоу, где
участники обсуждают личную жизнь звезд, артист не может смотреть – это, уверен Ярмольник, безнравственно.
Такую точку зрения разделяют многие. Леонид Исаакович прав -
телевидение, действительно, стало бесстыжим.
"За последний год в адрес телевидения было высказано
очень много критики – и не только со стороны рядовых телезрителей, но и со
стороны уважаемых в обществе людей. Один из депутатов Госдумы даже послал
запрос к руководству федерального ТВ, в котором поинтересовался о качестве
подобного контента и источниках его финансирования. Но все без толку", -
сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт напомнил, что не помог даже вопрос, заданный президенту
на большой пресс-конференции – журналисты поинтересовались мнением Владимира
Путина о качестве современного телевидения и подобных шоу.
"Ничего не меняется. Пожалуй, только НТВ пытается
менять формат и хоть как-то слышит телезрителей, а с остальными каналами вообще
беда. Эти бесконечные скандальные телешоу портят имидж федерального .
Малахов, Шепелев и Борисов иногда делают неплохие выпуски шоу – но потом
запускают снова потоки какой-то дичи, копания в грязном белье", – отмечает
Манукян. Кроме того, подчеркнул эксперт, в таких программах на телевидении зачастую задевают
память умерших артистов.
Эксперт убежден, что подобные форматы шоу на давно пора
законодательно запретить. В цивилизованном государстве не должно быть места
подобным передачам.