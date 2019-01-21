Имидж федерального телевидения безнадежно испорчен - благодаря скандальным шоу, заполонившим эфир. Возмущение общественности и даже депутатов Госдумы, к сожалению, никак не влияет на политику руководства телеканалов. Поэтому бороться с этой грязью надо законодательными мерами.

Имидж федерального телевидения безнадежно испорчен -благодаря скандальным шоу, заполонившим эфир. Возмущение общественности и дажедепутатов Госдумы, к сожалению, никак не влияет на политику руководствателеканалов. Поэтому бороться с этой грязью надо законодательными мерами.Леонид Ярмольник резко высказался о российском телевидении.По мнению известного актера, оно стало негативно влиять на зрителей. Ярмольниксчитает, что телевидение "стало бесстыжим", а бесконечные шоу, гдеучастники обсуждают личную жизнь звезд, артист не может смотреть – это, уверен Ярмольник, безнравственно.Такую точку зрения разделяют многие. Леонид Исаакович прав -телевидение, действительно, стало бесстыжим."За последний год в адрес телевидения было высказаноочень много критики – и не только со стороны рядовых телезрителей, но и состороны уважаемых в обществе людей. Один из депутатов Госдумы даже послалзапрос к руководству федерального ТВ, в котором поинтересовался о качествеподобного контента и источниках его финансирования. Но все без толку", -сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт напомнил, что не помог даже вопрос, заданный президентуна большой пресс-конференции – журналисты поинтересовались мнением ВладимираПутина о качестве современного телевидения и подобных шоу."Ничего не меняется. Пожалуй, только НТВ пытаетсяменять формат и хоть как-то слышит телезрителей, а с остальными каналами вообщебеда. Эти бесконечные скандальные телешоу портят имидж федерального .Малахов, Шепелев и Борисов иногда делают неплохие выпуски шоу – но потомзапускают снова потоки какой-то дичи, копания в грязном белье", – отмечаетМанукян. Кроме того, подчеркнул эксперт, в таких программах на телевидении зачастую задеваютпамять умерших артистов.Эксперт убежден, что подобные форматы шоу на давно поразаконодательно запретить. В цивилизованном государстве не должно быть местаподобным передачам.