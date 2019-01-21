Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в судВ Коврове местного жителя обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Уголовное дело направлено в суд.С апреля по июль прошлого года 35-летний мужчина, пренебрегая морально-нравственными нормами, желая лишь удовлетворить свои половые потребности, посягая на половую неприкосновенность 14-летней девочки, совершал с ней добровольные половые сношения.Дело будут рассматривать в Ковровском городском суде. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы до 4-х лет.