Уголовное дело направлено в суд
Уголовное дело направлено в суд
В Коврове местного жителя обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Уголовное дело направлено в суд.
С апреля по июль прошлого года 35-летний мужчина, пренебрегая морально-нравственными нормами, желая лишь удовлетворить свои половые потребности, посягая на половую неприкосновенность 14-летней девочки, совершал с ней добровольные половые сношения.
Дело будут рассматривать в Ковровском городском суде. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы до 4-х лет.