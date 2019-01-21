Наталью Водянову приняли за подружку ее сына Лукаса. Снимок
со светского мериприятия, опубликованный в Instagram модели, поразил фанатов. Звезда выглядит моложе свеого
наследника.
Наталью Водянову приняли за подружку ее сына Лукаса. Снимок
со светского мериприятия, опубликованный в Instagram модели, поразил фанатов. Звезда выглядит моложе свеого
наследника.
Длительное путешествие, предпринятое известной моделью
Натальей Водяновой в конце прошлого года, подошло к концу. Она вернулась в
Париж и, наконец, смогла провести время с семьей.
Наталья вышла в свет с супругом Антуаном Арно. Пара
прогулялась по городу, посетила модный показ. А на светский раут красавицу,
кроме мужа, сопровождал 17-летний наследник Натальи от британского аристократа
Джастина Портмана Лукас.
Снимок с мероприятия привел поклонников в восторг. Водянова
нарядилась в черное платье, ботильоны и шляпку с вуалью. Ее спутники тоже
выдержали свои наряды в темных тонах. Подписчики поразились, как молодо
выглядит 36-летняя Водянова – ее легко можно принять за подружку Лукаса.
"Тот случай, когда выглядишь как девушка сына", "Идеальная
пара!", "Наталья, какая вы красавица! Сын как не с мамой, а с
ровесницей", – восхищаются комментаторы в блоге .
Сын довольно часто сопровождает Наталью на
различные мероприятия. А год назад, во время отдыха в Барселоне, Лукас пригласил
на семейный ужин свою девушку Милу – судя по всему, мама выбор наследника
одобрила. У Водяновой от первого мужа Портмана, кроме Лукаса есть дочь Нева и
сын Виктор. А с Антуаном Арно у модели двое общих детей – мальчики Максим и
Роман, пишет Teleprogramma.pro.