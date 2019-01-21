Наталью Водянову приняли за подружку ее сына Лукаса. Снимок со светского мериприятия, опубликованный в Instagram модели, поразил фанатов. Звезда выглядит моложе свеого наследника.

Наталью Водянову приняли за подружку ее сына Лукаса. Снимоксо светского мериприятия, опубликованный в Instagram модели, поразил фанатов. Звезда выглядит моложе свеогонаследника.Длительное путешествие, предпринятое известной модельюНатальей Водяновой в конце прошлого года, подошло к концу. Она вернулась вПариж и, наконец, смогла провести время с семьей.Наталья вышла в свет с супругом Антуаном Арно. Парапрогулялась по городу, посетила модный показ. А на светский раут красавицу,кроме мужа, сопровождал 17-летний наследник Натальи от британского аристократаДжастина Портмана Лукас.Снимок с мероприятия привел поклонников в восторг. Водянованарядилась в черное платье, ботильоны и шляпку с вуалью. Ее спутники тожевыдержали свои наряды в темных тонах. Подписчики поразились, как молодовыглядит 36-летняя Водянова – ее легко можно принять за подружку Лукаса."Тот случай, когда выглядишь как девушка сына", "Идеальнаяпара!", "Наталья, какая вы красавица! Сын как не с мамой, а сровесницей", – восхищаются комментаторы в блоге .Сын довольно часто сопровождает Наталью наразличные мероприятия. А год назад, во время отдыха в Барселоне, Лукас пригласилна семейный ужин свою девушку Милу – судя по всему, мама выбор наследникаодобрила. У Водяновой от первого мужа Портмана, кроме Лукаса есть дочь Нева исын Виктор. А с Антуаном Арно у модели двое общих детей – мальчики Максим иРоман, пишет Teleprogramma.pro.