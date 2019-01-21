Более 150 гостей – деятелей культуры и искусства, ветеранов ВСМЗ, участников «Общества друзей музея» – посетили праздничный концерт в музейном комплексе «Палаты»

Более 150 гостей – деятелей культуры и искусства, ветеранов ВСМЗ, участников «Общества друзей музея» – посетили праздничный концерт в музейном комплексе «Палаты»«Традиции – наше музейное все!» – так определил свое кредо музей-заповедник и вновь устроил для друзей праздник!Памятуя о том, что в 2020 году страна будет отмечать 100-летие Русского исхода, генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова и коллектив музея решили порадовать гостей необычным, ярким, патриотичным выступлением Виктора Леонидова. Научный сотрудник Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, публицист, кандидат исторических наук Леонидов также широко известен как бард. На концерте в Палатах прозвучали произведения, героями которых являются знаменитые и неизвестные деятели русской культуры и истории. Некоторые из исполненных песен хорошо знакомы многим по телесериалу «Русские без России», ведущим которого является Никита Михалков. За песню «Бессмертный полк» автора наградили громом аплодисментов!Под руководством академика Дмитрия Лихачева Виктор Леонидов участвовал в первых в нашей стране проектах по возвращению наследия русского зарубежья, создал первую в СССР архив-библиотеку русской эмиграции. Он является автором-составителем шести книг поэтов русского зарубежья и более 500 статей. Выпустил несколько дисков своих песен, которые в последнее время активно используют для озвучивания документальных фильмов. Исследователь, популяризатор русской литературы, Леонидов вел программы на «Радио России» и телеканале «Культура».Виктор Леонидов передал в дар музейной библиотеке от Дома русского зарубежья книги по истории эмиграции.