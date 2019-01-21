В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается стадия 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Вслед за сборной Вьетнама в четвертьфинал пробились команды Ирана и Китая.

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается стадия 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Вслед за сборной Вьетнама в четвертьфинал пробились команды Ирана и Китая.Иранцы в 1/8 финала обыграли сборную Омана со счетом 2:0. Мячи забили Алиреза Яханбакш (32-я минута) и Ашкан Дежага (41-я, с пенальти). На 3-й минуте встречи полузащитник команды Омана Ахмед Мубарак Аль Махаджири не реализовал пенальти.В другом матче борная Китая победила команду Таиланда со счетом 2:1.