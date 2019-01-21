Гоша Куценко не может простить себя. Артист рассказал, что неверность разрушила его брак с Марией Порошиной.

Гоша Куценко не может простить себя. Артист рассказал, что неверность разрушила его брак с Марией Порошиной.Недавно Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Артистка скрываетотца малыша, чем привлекает к себе невиданный зрительский интерес. К слову, заличной жизнью актрисы следят не только простые обыватели – ее бывший муж Гоша Куценко,также активно интересуется настоящим экс-супруги.Мария и Гоша познакомились еще во времена студенчества. Чувствамоментально вспыхнули и захватили их с головой. Сейчас Куценко удивляется, кактакая привлекательная девушка могла обратить на него внимание.Куценко и Порошина вместе преодолевали невзгоды 90-х,артистка подарила своему избраннику дочь Полину. Актер признается, что жалеет освоем поведении. В том, что его брак с Марией распался Гоша винит себя."Думаю, нас развели те возможности, которые на насобрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, дляменя, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнамиэтой жизни, поэтому наш брак и разрушился", – исповедовался Куценко в программе"Судьба человека" телеканала "Россия 1".Артист признался в грязных изменах уже после развода, спустя многолет. Порошина простила экс-возлюбленного. Теперь у них теплые отношения. Гоша не скрывает, что его грызет совесть. Оглядываясь назад, артист предполагает,что, скорее всего, так поступил из-за комплексов. По его словам, мама его очень избаловала,так как он был единственным ребенком в семье.