Оппозиционная
Белорусская социал-демократическая партия требует от президента
Александра Лукашенко отказаться от Договора о создании Союзного
государства с Россией. По мнению активистов, соглашение несет угрозу
независимости республики.
Оппозиционная
Белорусская социал-демократическая партия требует от президента
Александра Лукашенко отказаться от Договора о создании Союзного
государства с Россией. По мнению активистов, соглашение несет угрозу
независимости республики.
Партия
распространила заявление, где утверждается, что дальнейшее сближение
двух стран не отвечает национальным интересам Белоруссии и противоречит
Конституции республики. Активисты подсчитали, что территория России
больше в 82 раза, население – в 15, а валовой внутренний продукт – в 15. При таких условиях речь идет не об объединении, а о поглощении Россией Белоруссии, утверждают авторы заявления.
Они
также предостерегли от введения единой валюты с Россией и
создания эмиссионного центра. По мнению авторов, это приведет к прямой
экономической зависимости Минска от Москвы, а также вовлечению республики в международные конфликты.
Договор
о создании Союзного государства двух стран был подписан 8 декабря 1999
года в Москве Александром Лукашенко и Борисом Ельциным. Стороны договорились выстраивать единое политическое,
экономическое, военное, валютное и таможенное пространства, а также
активно сотрудничать в гуманитарной сфере.
Однако
ходом интеграции в Москве недовольны. В прошлом году состоялось
несколько раундов переговоров Владимира Путина и .
После каждого из них лидер братской республики совсем не союзническим
тоном делал резкие заявления в адрес Москвы.
В декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенко не сдержал себя в руках. Он начал хамить президенту России Владимиру Путину и обвинять Россию в несправедливых ценах на газ.
На
днях Батька впал в очередную истерику и объявил Белоруссию "осажденной
крепостью". Мол, и на Востоке, и на Западе спят и видят, как бы лишить
страну независимости. Президент предупредил сограждан, что главные вызовы еще впереди.