Оппозиционная Белорусская социал-демократическая партия требует от президента Александра Лукашенко отказаться от Договора о создании Союзного государства с Россией. По мнению активистов, соглашение несет угрозу независимости республики.

ОппозиционнаяБелорусская социал-демократическая партия требует от президентаАлександра Лукашенко отказаться от Договора о создании Союзногогосударства с Россией. По мнению активистов, соглашение несет угрозунезависимости республики.Партияраспространила заявление, где утверждается, что дальнейшее сближениедвух стран не отвечает национальным интересам Белоруссии и противоречитКонституции республики. Активисты подсчитали, что территория Россиибольше в 82 раза, население – в 15, а валовой внутренний продукт – в 15. При таких условиях речь идет не об объединении, а о поглощении Россией Белоруссии, утверждают авторы заявления.Онитакже предостерегли от введения единой валюты с Россией исоздания эмиссионного центра. По мнению авторов, это приведет к прямойэкономической зависимости Минска от Москвы, а также вовлечению республики в международные конфликты.Договоро создании Союзного государства двух стран был подписан 8 декабря 1999года в Москве Александром Лукашенко и Борисом Ельциным. Стороны договорились выстраивать единое политическое,экономическое, военное, валютное и таможенное пространства, а такжеактивно сотрудничать в гуманитарной сфере.Однакоходом интеграции в Москве недовольны. В прошлом году состоялосьнесколько раундов переговоров Владимира Путина и .После каждого из них лидер братской республики совсем не союзническимтоном делал резкие заявления в адрес Москвы.В декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенко не сдержал себя в руках. Он начал хамить президенту России Владимиру Путину и обвинять Россию в несправедливых ценах на газ.Наднях Батька впал в очередную истерику и объявил Белоруссию "осажденнойкрепостью". Мол, и на Востоке, и на Западе спят и видят, как бы лишитьстрану независимости. Президент предупредил сограждан, что главные вызовы еще впереди.