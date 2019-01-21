Завтра утром в России можно будет увидеть редкое астрономическое явление.

Завтра утром в России можно будет увидеть редкое астрономическое явление, передает канал "Россия 24".Луна станет буро-красной, а ее видимая поверхность увеличится почти на 10%.Правда, в Москве в половине седьмого утра, когда это произойдет, небо будет покрыто облаками, как и над большей частью страны. Исключением станут регионы в среднем и нижнем Поволжье, а также республики Северного Кавказа, средний и южный Урал, повезет также жителям Кольского полуострова, а еще — Алтая, Красноярского края, части Якутии и Чукотки.Луна поменяет цвет из-за полного затмения, когда максимально приблизится к Земле и попадет в тень планеты. Оттенок будет зависеть от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет будет освещать спутник — он может стать красноватым или коричневым.