Гул автомобильных двигателей, выхлопные газы и шум от работающих холодильников. Жители одной из высоток на улице Восточной в микрорайоне Доброе жалуются, что работа магазина на первом этаже их дома нарушает права граждан на спокойную жизнь. Так ли это - расскажет Оксана Любимова.

Гул автомобильных двигателей, выхлопные газы и шум от работающих холодильников. Жители одной из высоток на улице Восточной в микрорайоне Доброе жалуются, что работа магазина на первом этаже их дома нарушает права граждан на спокойную жизнь. Так ли это - расскажет Оксана Любимова.Каждое утро Светлану и ее семью будит не будильник, а невыносимый шум за окном. В этот магазин на первом этаже жилого дома на улице Восточной подъезжают грузовики с товаром. Причем вопреки санитарным нормам, коробки и ящики разгружают прямо под окнами жильцов. Светлана рассказывает, из-за едкого запаха выхлопных газов невозможно открыть окна. А звуки гремящих в магазине тележек и работающих промышленных холодильников не дают спокойно спать.Светлана Логинова, жительница дома № 80А на ул. Восточной: "Шумоизоляции не сделано никакой при открытии магазина. Жить очень тяжело. Маленький ребенок, он реагирует. Спать ее вечером я не могу уложить. Я подходила, просила вести себя потише. Они в грубой форме отвечают, мы здесь работаем, разговаривайте с руководством". - "А руководство идет на контакт?" - "Руководство магазина на контакт не идет, собственник на контакт не идет".Светлана уже жаловалась в Роспортребнадзор. Еще в 2017 году специалисты этого ведомства официально зафиксировали превышение уровня шума и обязали руководство магазина устранить нарушения.Светлана Логинова, жительница дома № 80А на ул. Восточной: "Есть протоколы об административном нарушении. Но ситуация не изменилась. Ночью спать невозможно. Это шум от холодильного оборудования. В течение дня это разгрузо-погрузочные работы под моим окном".Все, чего дождались жители, - это объявления для водителей грузовиков с требованием не подъезжать к дому ближе пяти метров. Только они его как будто и не видят. Буквально в течение 15 минут съемки несколько машин с товаром подъехали прямо к дому, и, только увидев видеокамеру, водители переставляли машины чуть дальше.Светлана Логинова, жительница дома № 80А на ул. Восточной: "Что отъезжаете? Увидели камеру?" - "А что?" - "Вы знаете, что разгрузка под жилыми окнами запрещена?" - "Не знаю". - "Ну вот смотрите, наглядный пример. И таких машин штук 20 в течение дня. Идет разгрузка под моим окном жилым. Сейчас, если бы мы находились в квартире, мы бы слышали звук телег торговых. Будут распределять товар по складу".Нарушения санитарных норм магазином подтверждают и в общественной организации "ЖКХ-контроль", причем, по словам правозащитников, касаются они не только шумоизоляции.Сергей Олейников, руководитель общественной приемной ВРОО ЖКХ-Контроль (по телефону): "Канализация общая с домом, а должна быть отдельно. Вентиляция тоже объединена с системой дома. Этого тоже не должно быть. Мы, естественно, будем писать обращение от нашей организации в Санэпидемнадзор, чтобы вышли с проверкой. Если должных мер не будет, мы будем обращаться за разъяснениями к главному санитарному врачу по данному вопросу".Почему персонал магазина не следит за порядком, спрашиваем у заместителя управляющей торговой точки. Наталья Гусева отвечает, что работает недавно и сама лично не видела, чтобы машины с товаром подъезжали прямо к дому.Наталья Гусева, зам. управляющим магазином: "Они близко и не подъезжают. Пять метров они соблюдают. Должны пять метров соблюдать". - "Мы сейчас пока снимали, подъезжают машины, и только после того, как видят камеры, они отъехали два раза. Почему так происходит?" - "Я вам не могу ответить. Я вам только могу дать телефон руководства".Коммерческий директор группы компаний Эльдорадо, которая владеет этим магазином, сказал, что только от нас узнал о проблеме. А предписание Роспотребнадзора 2017 года, по его данным, было выполнено еще прошлым руководством компании. Виталий Косыгин пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время.Виталий Косыгин, коммерческий директор группы компаний "Эльдорадо" (по телефону): "Нарушения были устранены еще давно. Других предписаний, к сожалению, я не видел. Я просто встречусь с человеком и узнаю, какие неудобства мы доставляем людям. Просто я не понимаю, я никаких бумаг не видел, никаких предписаний у меня нет. Будем встречаться, будем обсуждать, будем решать этот вопрос".Еще одна проблема жителей эта металлическая пристройка, через которую принимают товар. Согласия на ее сооружение, по словам Светланы, у людей никто не спрашивал. Протокол собрания собственников управляющая компания ни Светлане, ни правозащитникам не предоставила.Светлана Логинова, жительница дома № 80А на ул. Восточной: "Она сделана из металлоконструкции. Это постоянные удары по металлу. Уже было несколько случаев, когда неадекватные граждане залезали на эту надстройку. Я летом боюсь открывать окна, особенно в ночное время, потому что были уже случаи, что залезали".Вопрос законности пристройки собственница с помощью общественников намерена решать в суде. Кстати, правозащитники говорят, это далеко не единичный случай во Владимире. И бороться с предпринимателями в одиночку гражданам сложно. В подобных случаях специалисты советуют людям одновременно обращаться за помощью и в надзорные органы, и в общественные организации, которые могут помочь грамотно оформить все документы.