В Каракасе спецназ применил слезоточивый газ для разгона манифестантов, которые поддержали нацгвардейцев, пытавшихся организовать мятеж.

В Каракасе спецназ применил слезоточивый газ для разгона манифестантов, которые поддержали нацгвардейцев, пытавшихся организовать мятеж, передает "Интерфакс".Жители районов, окружающих казарму, в которой была совершена попытка мятежа, вышли на кастрюльный марш – участники традиционного для Латинской Америки формата акций стучат крышками и поварешками по кастрюлям и сковородкам.Военные же, которые пытались организовать мятеж, ранее сдались, теперь они переданы в руки трибунала.