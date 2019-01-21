Злоумышленники перепродали автомобиль, принадлежащий таксомоторной компании, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Коптево задержали двоих подозреваемых в присвоении автотранспортного средства.В ОМВД России по району Коптево с сообщением о пропаже автомобиля обратился генеральный директор одного из таксомоторных парков. Мужчина сообщил, что заключил с клиентом договор аренды машины. По истечении срока транспортное средство возвращено не было, а также на счёт заявителя не поступила оплата за аренду. Клиент перестал выходить на связь, после чего руководитель компании обратился в полицию. Материальный ущерб составил 660 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 26-летний москвич и 30-летний приезжий.Полицейские установили, что один из них ранее работал в данном таксомоторном парке в должности механика, а другой взял в аренду у компании автомобиль. По истечении срока договора мужчина не смог вернуть автомобиль, так как попал в ДТП. Мужчины нашли покупателей, заключили договор купли-продажи и получили денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении другого – в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29