Объем газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустился ниже уровня 2018 года и на 19 января составил почти 12,2 миллиардов кубометров.

Объем газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустился ниже уровня 2018 года и на 19 января составил почти 12,2 миллиардов кубометров.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер по итогам трехсторонней встрече в Брюсселе.По его словам, нынешний сезон отбора начался на Украине на две недели позже, а объем газа в ПХГ к этому моменту был на 2,4% больше, чем годом ранее.21 января в столице Бельгии прошли трехсторонние переговоры по газу, которые с российской стороны возглавил министр энергетики Александр Новак. С украинской стороны в диалоге приняли участие министр иностранных дел Павел Климкин и руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев. С европейской — заместитель главы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.Темой встречи стал вопрос о будущем транзита газа через украинскую территорию после завершения 31 декабря 2019 года срока действия 10-летнего контракта.