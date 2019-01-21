Подозреваемая, работая в компании по продаже автомобилей в должности главного бухгалтера, осуществляла переводы денежных средств организации на свою банковскую карту...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали экс-бухгалтера фирмы по подозрению в хищении денежных средств данной организации.Установлено, что 47-летняя подозреваемая, работая в компании по продаже автомобилей в должности главного бухгалтера, осуществляла переводы денежных средств организации на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила свыше миллиона рублей.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73