Злоумышленник через незапертую дверь вошел в квартиру и похитил у 77-летней пенсионерки денежные средства...
Сотрудники полиции задержали 36-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств у пожилой женщины.
В службу 02 обратилась 77-летняя хозяйка квартиры, расположенной в одном из домов на улице Федора Полетаева. Пенсионерка рассказала, что пока занималась домашними делами на кухне, неизвестный вошел через незапертую входную дверь и похитил денежные средства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний сосед потерпевшей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18