Злоумышленник через незапертую дверь вошел в квартиру и похитил у 77-летней пенсионерки денежные средства...

Сотрудники полиции задержали 36-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств у пожилой женщины.В службу 02 обратилась 77-летняя хозяйка квартиры, расположенной в одном из домов на улице Федора Полетаева. Пенсионерка рассказала, что пока занималась домашними делами на кухне, неизвестный вошел через незапертую входную дверь и похитил денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний сосед потерпевшей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18