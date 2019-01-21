Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар уверен, что переправа через Керченский пролив долго не простоит. По его словам, Крымский мост из-за нарушений в технологиях строительства необходимо разобрать, пока он не рухнул.

Старшийнаучный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук(РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар уверен, что переправа черезКерченский пролив долго не простоит. По его словам, Крымский мост из-занарушений в технологиях строительства необходимо разобрать, пока он нерухнул.Ученыйназвал переправу "бесполезной вещью", нужной Кремлю для повышениярейтинга. "К тому же долго он не простоит. Его надо либо разбирать, либоон разрушится сам", – предсказал Медовар незавидную судьбу . Что характерно, свои соображения он озвучил в интервьюукраинскому изданию "Факты".Главнаяпроблемы трассы через Керченский пролив в том, полагает Медовар, чтоона была построена в совершенно не приспособленном для этого месте.Такое массивное сооружение необходимо строить на твердых скальныхпородах, тогда как сваи Крымского моста вбиты в глину."Пока построили. Ачто с ним будет дальше – их не волнует", – заявил эксперт.Медоварпояснил, что глиняное дно в Керченском проливе очень слабое, астроители вбили сваи лишь на 55 метров. При такой неустойчивой породеопоры Крымского моста необходимо было устанавливать вглубь на километр,полагает ученый.Онпредостерег от запуска железнодорожной части переправы. По его словам,поверхность Крымского моста не выдержит поезда весом в несколько тысячтонн.В инфоцентре "", куда ранее обращались "Дни.ру"за комментарием, раскрыли некоторые детали строительства переправы. Впресс-службе заявили, что опоры вбивали не на 55, а на 105 метров – этоспециальные типы свай, которые могут достать до твердой породы. Крометого, перед строительством проводились инженерно-геологическиеизыскания, отбирали пробы грунта, изучали архивы прошлых лет.Автомобильнаячасть Крымского моста открылась в середине мая прошлого года. Переправапользуется популярностью у жителей полуострова и соседней Кубани – засемь месяцев по ней проехали почти четыре миллиона транспортных средств.Сейчас строители заняты сооружением железнодорожной части. Как отметили в компании-генподрядчике "Стройгазмонтаж", на Крымском мосту уложена уже треть рельсов.