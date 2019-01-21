В чемпионате Италии продолжается 20-й тур. В центральном матче дня Наполи на домашнем поле одержал победу над Лацио. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В чемпионате Италии продолжается 20-й тур. В центральном матче дня "Наполи" на домашнем поле одержал победу над "Лацио". Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В составе неаполитанцев мячи забили Хосе Кальехон (34-я минута) и Аркадиуш Милик (37-я). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (65-я). Римляне доигрывали встречу в меньшинстве, на 70-й минуте был удален Франческо Ачерби.В таблице чемпионата Италии "Наполи" с 47 очками занимает второе место и отстает от лидирующего "Ювентуса" на шесть очков. При этом у туринцев есть игра в запасе. "Лацио" с 32 баллами идет пятым.