Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшных болях во всем теле. Спортсменка призналась, что спасают ее только занятия йогой.

Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшныхболях во всем теле. Спортсменка призналась, что спасают ее только занятияйогой.Татьяне Навке посленапряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известнаяфигуристка призналась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельныйотпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.Поклонники умиляются, глядя на опубликованный в Instagram снимок. "Оченьсимпатичная фотография. На зайчика похожи. Ноги на заднем плане как ушки. Оченьмило!", "Вы просто прелесть, сила души и тела, умная и прекрасная!","Танечка! Все вас обожают, и я очень люблю! Пусть всегда и во всем вам везет",– пишут комментаторы.В то же время, отметила, что затягивать такой отдых нестоит. Фигуристка рассказала поклонникам, что это может грозить ей серьезныминеприятностями."Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опятьэти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда,начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения,когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются", – написалаНавка.напомнила фанатам, что йога – это не только спорт.Это, по словам фигуристки, еще и единение души, тела и разума. А еще, по опыту Навки, спасает от болей.