Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшных
болях во всем теле. Спортсменка призналась, что спасают ее только занятия
йогой.
Известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшных
болях во всем теле. Спортсменка призналась, что спасают ее только занятия
йогой.
Татьяне Навке после
напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная
фигуристка призналась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный
отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.
Поклонники умиляются, глядя на опубликованный в Instagram снимок. "Очень
симпатичная фотография. На зайчика похожи. Ноги на заднем плане как ушки. Очень
мило!", "Вы просто прелесть, сила души и тела, умная и прекрасная!",
"Танечка! Все вас обожают, и я очень люблю! Пусть всегда и во всем вам везет",
– пишут комментаторы.
В то же время, отметила, что затягивать такой отдых не
стоит. Фигуристка рассказала поклонникам, что это может грозить ей серьезными
неприятностями.
"Но тело говорит мне, что хватит, а то начнутся опять
эти страшные и ноющие боли в шее, в спине, в суставах. Так что деваться некуда,
начинаем возвращаться в этот прекрасный мир йоги! Эти потрясающие ощущения,
когда твои отдохнувшие мышцы приятно растягиваются", – написала
Навка.
напомнила фанатам, что йога – это не только спорт.
Это, по словам фигуристки, еще и единение души, тела и разума. А еще, по опыту Навки, спасает от болей.