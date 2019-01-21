Выпускница Фабрики звезд Сати Казанова уже несколько лет активно занимается развитием своего музыкального проекта Sati Ethnica. Певица призналась, что новое детище подарило ей весьма влиятельных и состоятельных поклонников.

Выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова уже несколько летактивно занимается развитием своего музыкального проекта Sati Ethnica. Певицапризналась, что новое детище подарило ей весьма влиятельных и состоятельныхпоклонников.Сати Казанова пытается уйти от амплуа несерьезнойпоп-певички, теперь она исполняет этнические композиции древности в современной обработке. По словам вокалистки, ее мантры свели с ума индийскогопремьер-министра Нарендра Моди. Зарубежный политик даже нахваливал ее перед российскимпрезидентом Владимиром Путиным.Казанова рассказала, что с Моди познакомилась случайно. Ее пригласилиспеть на мультикультурном мероприятии."Это вообще история, которая длится несколько лет. Нашезнакомство с Нарендра Моди началось в 2015 году. Меня пригласило индийскоепосольство. Во время первого визита Моди, было чествование молодежи Индии и России.Меня пригласили, я должна была открывать этот вечер. Я спела попурри изнескольких мантр", – вспоминает артистка.Еще будучи на сцене, Казанова заметила, что индиец буквальнообалдел от ее пения. Иностранец не мог оторваться, смотря на ее выступление."Я видела, что что-то с ним произошло. Это действительно, моментбыл очень мистический, очень магический. Это выступление было самым необыкновеннымв моей жизни. Я видела, как он смотрел, я видела, как он стал перешептываться спослом, спрашивать обо мне", – поведала вокалистка.Сати собиралась уходить, когда услышала, что Нарендра Моди упоминаетее в своей речи. "Я выступила, прошло минут 20 или 30, я уже уходила. И краемуха услышала, что, стоя на сцене Нарендра Моди произносил речь на хинди, вкоторой он стал упоминать практически через каждое слово мое имя", – сообщилаКазанова.Артистка попросила русскоговорящего индуса перевести речьполитика. Как выяснилось, индийский посол не скрывал своего восхищения."Эта певица тронула мое сердце, покорила мое сердце, онапела мантры так, как никто из на с вами не способен понять и почувствовать. Она,родившаяся в мусульманской семье, поп-певица российской эстрады и пела мантры".Я реву, зал ревет", – отметила Казанова в интервью, котороевышло на YouTube-канале певицы Жасмин.Отметим, что на отношения российской певицы и индийского поклонника не выходили за рамки делового общения. Сати Казанова счастлива замужем. Она вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.