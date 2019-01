Контракт на поставку эстонским вооруженным силам партии новых автоматов отменен. Немецкая компания Sig Sauer пожаловалась в Государственную комиссию по разрешению споров, что конкуренты из США, Lewis Machine and Tools, выиграли конкурс нечестно. Американское оружие не выдержало простейшего теста: при падении с полутора метров у него сломался приклад и отвалился оптический прицел.

Контракт на поставку эстонским вооруженным силам партии новых автоматов отменен. Немецкая компания Sig Sauer пожаловалась в Государственную комиссию по разрешению споров, что конкуренты из США, Lewis Machine and Tools, выиграли конкурс нечестно. Американское оружие не выдержало простейшего теста: при падении с полутора метров у него сломался приклад и отвалился оптический прицел, пишет агентство ТАСС со ссылкой на эстонские СМИ.Тендер на поставку 16 тысяч автоматов, общей стоимостью 22 миллиона евро, был объявлен в 2017 году. В нем участвовали немецкие Heckler and Koch, Sig Sauer и американский Lewis Machine and Tools. Победитель должен передать оружие заказчику до 2021 года. Однако теперь сроки изменятся. Американцы должны еще раз провести тест на прочность. Впрочем, компания из США, скорее всего, так и останется победителем, уверены эстонские журналисты.Компания Lewis Machine and Tools выпускает в основном винтовки на базе AR-15. Подобными пользуются многие страны НАТО. Автоматы для эстонской армии сконструированы на базе стрелкового комплекса MARS, который, в свою очередь, был спроектирован для вооруженных сил Новой Зеландии.