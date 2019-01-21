За трехкомнатную квартиру народной артистки Нонны Мордюковой борются не родные внуки, а двоюродные. Через десять лет после смерти знаменитой актрисы появились люди, желающие отщипнуть кусочек от этого лакомого пирога.

За трехкомнатную квартиру народной артистки НонныМордюковой борются не родные внуки, а двоюродные. Через десять лет после смертизнаменитой актрисы появились люди, желающие отщипнуть кусочек от этого лакомого "пирога".Звезда советского кино Нонна Мордюкова свою квартиру в столице,которая сегодня стоит не один миллион рублей, завещала родной сестре – НатальеВикторовне Катаевой. Теперь родственнице артистки нет покоя, женщину терроризируютвнуки.Недавно 24-летний Даниил Катаев стал гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Молодой мужчина заявил, что хочет наладить отношения сбабушкой Натальей Катаевой и отцом Евгением. Он уверял, что ни на какоенаследство не претендует. Тот эфир, как показалось, закончился на доброй ноте– Наталья Викторовна взяла телефон внука и обещала позвонить.Однако уже в следующей программе, которая увидела свет 21января, Даниил сообщил, что ни бабушка, ни отец на контакт не вышли. Теперьнамерения молодого человека изменились – он будет претендовать на жилплощадьпокойной знаменитости.К слову, этот выпуск был богат на неожиданности – объявиласьпредполагаемая внучка и бывшая невестка Натальи Викторовны. Москвичка Елена ПетровнаКатаева сообщила, что была женой Евгения, и родила от него дочь."В 89 году я познакомилась с моим будущим мужем Катаевым ЕвгениемПетровичем. Он жил на тот момент в доме на Лаврушинском переулке 17 строение 2 –это один из шести элитных домов в Москве. В 90-м году я вышла за него замуж.Все хорошо было, родилась дочь Кристина", – рассказала женщина.По словам Елены Петровны, этот брак распался из-заневерности Евгения. Он не скрывал свои похождения от жены. "Четыре месяца былоКристине, когда Евгений Петрович ушел", – вспомнила москвичка.Также невестка Натальи Викторовны сообщила, что ее дочьКристину незаконно лишили жилплощади. Якобы, ее свекровь и экс-муж,приватизируя квартиру на Лаврушинском переулке, незаконно выписали девочку,чтобы та не могла претендовать на квадратные метры, положенные ей какнесовершеннолетней.28-летняя Кристина Судникович (в девичестве Катаева) такжепоявилась в студии. "Да, я хотела бы претендовать на наследство", – без тенисмущения сообщила девушка, правда, позже она отметила, что мечтает познакомится сотцом, которого не помнит.Наталья Катаева при появлении Кристины и Елены заявила, чтоне знает этих женщин. Однако, когда редакторы шоу продемонстрировали в эфирефотографии со свадьбы Евгения и Елены, к пожилой женщине внезапно вернуласьпамять.Присутствующие встудии эксперты пытались разобраться, на что именно претендуют Кристина иДаниил, ведь их бабушка и отец ныне здравствуют и уходить в мир иной несобираются. К сожалению для зрителей, этот вопрос так и остался без ответа.После ведущий шоу Дмитрий Борисов сообщил, что внуки Натальи Викторовныпрошли ДНК-исследование, чтобы выяснить являются ли они родственникамидруг-другу. "Вероятность того, что Даниил и Кристина являютсяединокровными родственниками, то есть у них один биологический отец, составляет98%. Наиболее вероятно, что у них один отец", – зачитал Борисов результатытестирования.