За трехкомнатную квартиру народной артистки Нонны
Мордюковой борются не родные внуки, а двоюродные. Через десять лет после смерти
знаменитой актрисы появились люди, желающие отщипнуть кусочек от этого лакомого пирога.
За трехкомнатную квартиру народной артистки Нонны
Мордюковой борются не родные внуки, а двоюродные. Через десять лет после смерти
знаменитой актрисы появились люди, желающие отщипнуть кусочек от этого лакомого "пирога".
Звезда советского кино Нонна Мордюкова свою квартиру в столице,
которая сегодня стоит не один миллион рублей, завещала родной сестре – Наталье
Викторовне Катаевой. Теперь родственнице артистки нет покоя, женщину терроризируют
внуки.
Недавно 24-летний Даниил Катаев стал гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Молодой мужчина заявил, что хочет наладить отношения с
бабушкой Натальей Катаевой и отцом Евгением. Он уверял, что ни на какое
наследство не претендует. Тот эфир, как показалось, закончился на доброй ноте
– Наталья Викторовна взяла телефон внука и обещала позвонить.
Однако уже в следующей программе, которая увидела свет 21
января, Даниил сообщил, что ни бабушка, ни отец на контакт не вышли. Теперь
намерения молодого человека изменились – он будет претендовать на жилплощадь
покойной знаменитости.
К слову, этот выпуск был богат на неожиданности – объявилась
предполагаемая внучка и бывшая невестка Натальи Викторовны. Москвичка Елена Петровна
Катаева сообщила, что была женой Евгения, и родила от него дочь.
"В 89 году я познакомилась с моим будущим мужем Катаевым Евгением
Петровичем. Он жил на тот момент в доме на Лаврушинском переулке 17 строение 2 –
это один из шести элитных домов в Москве. В 90-м году я вышла за него замуж.
Все хорошо было, родилась дочь Кристина", – рассказала женщина.
По словам Елены Петровны, этот брак распался из-за
неверности Евгения. Он не скрывал свои похождения от жены. "Четыре месяца было
Кристине, когда Евгений Петрович ушел", – вспомнила москвичка.
Также невестка Натальи Викторовны сообщила, что ее дочь
Кристину незаконно лишили жилплощади. Якобы, ее свекровь и экс-муж,
приватизируя квартиру на Лаврушинском переулке, незаконно выписали девочку,
чтобы та не могла претендовать на квадратные метры, положенные ей как
несовершеннолетней.
28-летняя Кристина Судникович (в девичестве Катаева) также
появилась в студии. "Да, я хотела бы претендовать на наследство", – без тени
смущения сообщила девушка, правда, позже она отметила, что мечтает познакомится с
отцом, которого не помнит.
Наталья Катаева при появлении Кристины и Елены заявила, что
не знает этих женщин. Однако, когда редакторы шоу продемонстрировали в эфире
фотографии со свадьбы Евгения и Елены, к пожилой женщине внезапно вернулась
память.
Присутствующие в
студии эксперты пытались разобраться, на что именно претендуют Кристина и
Даниил, ведь их бабушка и отец ныне здравствуют и уходить в мир иной не
собираются. К сожалению для зрителей, этот вопрос так и остался без ответа.
После ведущий шоу Дмитрий Борисов сообщил, что внуки Натальи Викторовны
прошли ДНК-исследование, чтобы выяснить являются ли они родственниками
друг-другу. "Вероятность того, что Даниил и Кристина являются
единокровными родственниками, то есть у них один биологический отец, составляет
98%. Наиболее вероятно, что у них один отец", – зачитал Борисов результаты
тестирования.