Готов сотрудничать с разными конфессиями, выстраивать диалог с музеем-заповедником и продолжать дело своего предшественника. С журналистами встретился новый митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, до этого он служил в Новосибирске, а в конце прошлого года был направлен во Владимир вместо владыки Евлогия, который в связи с почтенным возрастом подал прошение об уходе на покой. Он управлял епархией без малого 30 лет. О своих планах и дальнейшем служении владыка Тихон рассказал на встрече с журналистами. Подробности у Маргариты Махровой.

Готов сотрудничать с разными конфессиями, выстраивать диалог с музеем-заповедником и продолжать дело своего предшественника. С журналистами встретился новый митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, до этого он служил в Новосибирске, а в конце прошлого года был направлен во Владимир вместо владыки Евлогия, который в связи с почтенным возрастом подал прошение об уходе на покой. Он управлял епархией без малого 30 лет. О своих планах и дальнейшем служении владыка Тихон рассказал на встрече с журналистами. Подробности у Маргариты Махровой.Новому митрополиту Владимирскому и Суздальскому 70 лет. О себе рассказал, что сын фронтовиков, родился в Воронеже. Рос в многодетной семье, у него 3 сестры Вера, Надежда и Любовь. Учился в Московской семинарии, академии, имеет степень кандидата богословия, работал в издательстве Московской патриархии, некоторое время возглавлял Данилов монастырь. Повидал многое, в Новосибирске провёл более 20 лет. Начинал, в неспокойные 90-е годы, тогда в сибирском городе совсем не было монастырей, а теперь целых 7.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: "В Новосибирске кафедра была очень трудная, сложная, был один храм, фактически, на город и на область, на 3 миллиона человек, были 4 православных священника и 150 священников других религий".В числе первоочередных задач во Владимиро-Суздальской митрополии - сохранить историческое наследие, налаживать контакты со священниками и общественными организациями. Первое богослужение в новом сане владыка Тихон совершил в рождественский сочельник в Успенском соборе Владимира. К слову, он уже успел пообщаться с уполномоченными по правам человека и ребёнка, начал встречаться с представителями других конфессий региона. Владыка подчеркнул - в решении всех вопросах и служении важен диалог. Со своим предшественником, митрополитом Евлогием, владыка не раз встречался и до приезда во Владимир. Поддерживает общение и сейчас.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: "С ним я тоже уже встречался в один из первых дней пребывания здесь, он тоже пообещал, что будет советовать и говорить о том, какой уже он опыт имеет, чтобы и мне, как говорится, не повторять каких-то ошибок, идти вперёд и делать то дело, которое он делал здесь уже 28 лет".Не обошёл владыка и больной вопрос отношений церкви и музеев. По всей стране, по требованиям реституции, церкви возвращают прежнюю собственность. В том числе и во Владимирской области не раз поднимался вопрос о возвращении служителям культа знаменитых памятников, ставших музеями, среди них Золотые ворота, Владимирский планетарий, бывшая Николо-Кремлевская церковь, музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный бывший Георгиевский собор.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: "Будем находить какие-то компромиссы, главное в этих вопросах не спешить, чтобы не возникали ещё большие проблемы.//Думаю, будем поднимать эти вопросы перед чиновниками, чтобы они подключались, чтобы не только епархия и музей здесь были задействованы".Тихон не исключил, что список объектов, которые хотела бы вернуть себе церковь может быть расширен, однако, это вопрос времени и немалых финансовых затрат, рассматриваются и варианты совместного использования помещений церковью и музеем, как, например, сейчас происходит в Успенском соборе, однако не все решения зависят от церкви. Прокомментировал владыка и нашумевшую историю с отменой в новосибирском театре авторской постановки оперы Вагнера "Тангейзер". Митрополит пояснил, что не желая того, оказался замешан в культурно-религиозном скандале. Изначально он лишь в письменной форме передал жалобу на постановку от одной из прихожанок губернатору, Законодательному Собранию и в прокуратуру, чтобы там проверили, не оскорбляет ли опера чувств верующих. В итоге Минкульт снял с должности директора Новосибирского театра оперы и балета, хотя произведение и признали не оскорбительным.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: "Церковь и не имеет никаких репрессивных, так сказать, институтов, она и не может, цензурой мы не занимаемся, но право высказать своё нравственное отношение церковь имеет".Как пообещал новый митрополит Владимирский и Суздальский, он постарается развивать миссионерскую деятельность на территории региона, строить и восстанавливать церкви и храмы, там, где это необходимо верующим. Решать этот вопрос церкви, нужно, в том числе с помощью поиска благотворителей и участия в государственных грантах.