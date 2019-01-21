Не испугались ни ледяной воды, ни метели. Ночь с 18 на 19 января тысячи владимирцев встретили на водоемах области. В это время весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня. По христианской традиции в эту ночь необходимо проводить обряд омовения. Для этого в регионе подготовили 51 купель. Где купались владимирцы и сколько человек отважилось на прыжок в ледяную воду? На месте самых массовых владимирских купаний побывала Валерия Саенко.

Не испугались ни ледяной воды, ни метели. Ночь с 18 на 19 января тысячи владимирцев встретили на водоемах области. В это время весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня. По христианской традиции в эту ночь необходимо проводить обряд омовения. Для этого в регионе подготовили 51 купель. Где купались владимирцы и сколько человек отважилось на прыжок в ледяную воду? На месте самых массовых владимирских купаний побывала Валерия Саенко.(озеро Семязино)"Давай, раз-два-три!" - "Ну что ты! Вообще классно! Даже не холодно!"Церковный обряд уже давно перерос в народную традицию. Тех, кто и ледяной воды не страшится, только в одном Владимире набралось 1800 человек. Нырять готовы даже дети. Данил, несмотря на юный возраст, в крещенских купаниях толк знает.Данил: "С хорошим настроем иду! Если честно, то я уже не помню, сколько раз я ходил сюда нырять". - "Нравится?" - "Да".В этом году во Владимире всего 3 согласованных купели. По традиции купаются на Гусинке, Заклязьменском пруду и Семязино. На озере Глубоком подкачало качество воды. Пробы не соответствуют санитарным нормам. Объект для купания закрыли. Поэтому на Семязино еще до полуночи к купели образовалась очередь. Во льду вырубили прорубь 2 на 3 метра. Окунались сразу по двое. В этом году лед крепкий, на озерах толщина под 40 сантиметров, поэтому обстановка безопасная.Виталий Дураев, госинспектор по маломерным судам: "На данный момент купания проходят тихо-мирно, в течение дня у данной купальни было освидетельствование, она соответствует всем требованиям, которые к ней были предъявлены. На данный момент совместно со спасателями и сотрудниками полиции непрерывное производим наблюдение".Сергей Музыка, зам. главы администрации Ленинского района г. Владимира: "Дно у нас песчаное, очень удобное, все сделали для людей. Единственное, хоть немного снег пропал, а то снег шел ужасный. Днем, конечно, было тепло. Немножко бы морозца, конечно. Но, погода сама себе матушка".Погода действительно подкачала. До полуночи во Владимире была сильная метель, отогревались купающиеся около костров и в теплых раздевалках. На Семязино их две: женская и мужская, в каждой тепловые пушки. Рядом с озером развернули полевую кухню, кормят гречневой кашей, пирожками и сушками. На всех желающих заготовили самовар на 45 литров. Из согревающих напитков только чай. Спиртное на Крещение категорически запрещено. Стражи порядка до купели в алкогольном опьянении не допустят. Против практики купаться подшофе выступают и священнослужители. Крещенские купания - это обряд, в первую очередь, духовного очищения. Подтверждают это и владимирцы.Татьяна Курилкина: "С 55 начала купаться, и вот до сих пор! Прекрасно себя чувствую, очень хорошо!" - "Есть какие-то секреты, как пережить холодную воду?" - "Заниматься спортом. Меньше кушать. Вести христианский образ жизни".Алексей Ручан: "Закаливание, здоровье, традиции, праздник, в принципе, и все. Нравится ощущение легкости, свежести. Просто заходите, и вам не холодно. Главное - просто зайти. Просто хотеть этого". - "Когда холоднее: при морозе, или когда такая погода?" - "Сейчас холоднее. При морозе жарко, а сейчас холодно".Поддержал крещенскую традицию и губернатор Владимир Сипягин. Он приехал с визитом в Спасо-Преображенский монастырь Мурома. Глава региона трижды окунулся в купель на городской набережной Оки. Всего же в области в ледяной воде в эту ночь искупалась 21 тысяча человек. Пройти обряд очищения можно было до 3 часов утра.