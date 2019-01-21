Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления в Солсбери. В черный список попали руководство Главного управления Минобороны и двое его сотрудников.

Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления вСолсбери. В черный список попали руководство Главного управления Минобороны идвое его сотрудников.Фамилии начальника ГУ Минобороны и его заместителя в спискеуказаны, а двое сотрудников ведомства не называются. Вероятно, под санкциипопали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными котравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.В ЕС отмечают, что санкции связаны с транспортировкой ииспользованием нервно-паралитического вещества при отравлении бывшегополковника ГРУ. Название "Новичок" тоже не фигурирует, но именно этотгаз называли британские сыщики в качестве орудия покушения на Скрипалей.Компанию генералам Минобороны и двум туристам, побывавшим вбританском Солсбери 4 марта 2018 года, в день отравления Скрипалей, составили пятеросирийцев. Их фамилии будут озвучены позже.Напомним, что около месяца назад Минфин США обновил свойсанкционный список против российских граждан и компаний, добавив в негоАлександра Петрова и Руслана Боширова. В документе, размещенном на сайтеамериканского ведомства, уточняется, что санкции вводятся против "АнатолияЧепиги, известного как Руслан Боширов", а также "Александра Мишкина,известного как Александр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны спозицией Лондона и считают россиян офицерами ГРУ, ответственными за попыткупокушения на жизнь Скрипаля и его дочери.Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были, есливерить британским властям, были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон досих пор предъявил доказательств причастности России к этому преступлению. Москванеоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатамвозможность встретиться с пострадавшими.