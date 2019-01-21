Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления в
Солсбери. В черный список попали руководство Главного управления Минобороны и
двое его сотрудников.
Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления в
Солсбери. В черный список попали руководство Главного управления Минобороны и
двое его сотрудников.
Фамилии начальника ГУ Минобороны и его заместителя в списке
указаны, а двое сотрудников ведомства не называются. Вероятно, под санкции
попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к
отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В ЕС отмечают, что санкции связаны с транспортировкой и
использованием нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего
полковника ГРУ. Название "Новичок" тоже не фигурирует, но именно этот
газ называли британские сыщики в качестве орудия покушения на Скрипалей.
Компанию генералам Минобороны и двум туристам, побывавшим в
британском Солсбери 4 марта 2018 года, в день отравления Скрипалей, составили пятеро
сирийцев. Их фамилии будут озвучены позже.
Напомним, что около месяца назад Минфин США обновил свой
санкционный список против российских граждан и компаний, добавив в него
Александра Петрова и Руслана Боширова. В документе, размещенном на сайте
американского ведомства, уточняется, что санкции вводятся против "Анатолия
Чепиги, известного как Руслан Боширов", а также "Александра Мишкина,
известного как Александр Петров". В Минфине подчеркнули, что согласны с
позицией Лондона и считают россиян офицерами ГРУ, ответственными за попытку
покушения на жизнь Скрипаля и его дочери.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были, если
верить британским властям, были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон до
сих пор предъявил доказательств причастности России к этому преступлению. Москва
неоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатам
возможность встретиться с пострадавшими.