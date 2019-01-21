Российский актер объяснил, почему не хочет больше сниматься в телепередачах. По мнению Леонида Ярмольника, российское телевидение стало негативно влиять на зрителей.

Российский актер объяснил, почему не хочет больше сниматься в телепередачах. По мнению Леонида Ярмольника, российское телевидение стало негативно влиять на зрителей.Во вторник, 22 января, артисту исполнится 65 лет. В честь юбилеяон решил дать большое интервью журналистам, во время которого рассказал о своем новом фильме, отношениик социальным сетям и политическом пути. Не обошлось и без темы российского телевидения.признался, что часто получает приглашения от различныхтелеканалов стать ведущим какого-либо шоу. Однако он всегда отвечает на эти просьбы отказом,потому что, по его мнению, все современные проекты очень похожи друг на друга."Предложений таких много. Приблизительно раз в три-четыремесяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потомучто в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка,непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной.Предлагают перепевы того, что уже есть", – пояснил артист.Ярмольник считает, что телевидение "стало бесстыжим". Нателеканалах, в том числе и федеральных, показывают огромное количество программ,где участники обсуждают личную жизнь звезд. Актер не может смотреть эти передачи, потому что ему стыдно и неинтересно наблюдать за скандалами.По мнению артиста, такие передачи отрицательно влияют на зрителей. "Телевидение ведет себя преступно, оно портит вкус зрителей,уничтожает чувство собственного достоинства. Есть вещи, которые должныобсуждаться только в семье. Иначе это отвратительно и безнравственно", – заключил