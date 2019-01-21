Менее суток остается до начала визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он летит в Россию для продолжения тяжелых переговоров по мирному договору и Курилам. Сделав за последнее время несколько некорректных заявлений, Абэ осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.

Менее суток остается до начала визита в Москвупремьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он летит в Россию для продолжения тяжелыхпереговоров по мирному договору и Курилам. Сделав за последнее время нескольконекорректных заявлений, Абэ осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.Курильские острова остаются камнем преткновения между Россиейи Японией со времен окончания Второй мировой войны. По ее результатам мироустройствостало другим – изменились границы и сферы влияния. Державы, одержавшие победу над фашизмом,ожидаемо получили за свои потери и страдания территориальные и, можно сказать,моральные компенсации.Среди прочих, для СССР таковыми стали Курильские острова, принадлежностькоторых Москве, после подписания акта о капитуляции, Япония, впрочем, и не оспаривала.Претензии начались позже, в момент подписания советско-японской декларации 1956года о восстановлении дипломатических отношений. В этом документе, помимо прочего,был закреплен такой тезис: СССР, идя навстречу пожеланиям Японии, соглашаетсяна передачу двух островов из четырех, но только после подписания мирногодоговора.С другой стороны, мирный договор может быть подписан толькопосле того, как Токио откажется от территориальных претензий к Москве, то естьпризнает, что спорные острова сегодня – неотъемлемая часть России. Япония сейчасс этим категорически не согласна и продолжает жестко и не совсем корректно отстаиватьсвою позицию даже после того, как в прошлом году Владимир Путин обнадежил Токиои заявил о возможности переговоров на тему принадлежности островов."При обсуждении мирного договора стороны будут искатьтакую формулировку, которая устроит всех", – сказал президент. Видимо,японским политикам показалась, что Россия уже фактически рассталась с частьюсвоей территории и осталось дело за малым – сесть в Кремле и подписать мирныйдоговор.И японский премьер, и его окружение за последние несколько недельсделали несколько неосторожных заявлений. Синдзо Абэ поклялся на могиле своихпредков, что решит все проблемы с Россией, затем японские власти согласились надва острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации 1956 года. Наконец,верхом наглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилахпосле смены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там.Все это выглядело достаточно странно на фоне того, чтоМосква не делала никаких заявлений, которые в Токио могли воспринять каккапитуляцию. Масла в огонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали неразмещать свои военные базы на островах, которые Россия якобы уже готовапередать Японии.Со Смоленской площади и из Кремля пришлось даже несколькораз одернуть упрямых японцев и наглых американцев, напомнив им, что никаких конкретныхвариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует.Рассуждения без конкретных предложений, имеющие лишь вероятностный характер,вряд ли уместны; они не способствуют успеху переговоров, сказал пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков.А министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Токио позициюРоссии относительно Курильских островов. Сначала Япония должна признать итогиВеликой Отечественной войны, в том числе, спорный пункт о суверенитете Россиинад Курилами и только после этого можно начинать разговор о заключении мирногодоговора и статусе островов.В России весьма болезненно отреагировали на слухи овозможной передаче Курил Японии. Во всех крупных городах, включая две столицы, прошлимитинг и пикеты против сдачи островов. "Курилы – наши!", "Курилы – этотерритория России", "Курилы не сдадим!" – с такими лозунгами вышли пикетчики на улицыи потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, ачерез референдум.Очевидно, что при наличии таких настроений и в Японии, и вРоссии говорить о сдаче Курил не приходится. Россия доказала, что своимитерриториями не торгует, а напротив, в ее состав возвращаются, как в роднуюгавань, отрезанные недалекими политиками-головотяпами земли. История с Крымомэто наглядно показала, а значит, не стоит строить иллюзий относительно завтрашнихпереговоров Путина и Абэ. Максимум чего можно ожидать от встречи политическихлидеров – протокольных улыбок и рукопожатий.