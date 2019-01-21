Менее суток остается до начала визита в Москву
премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он летит в Россию для продолжения тяжелых
переговоров по мирному договору и Курилам. Сделав за последнее время несколько
некорректных заявлений, Абэ осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.
Менее суток остается до начала визита в Москву
премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он летит в Россию для продолжения тяжелых
переговоров по мирному договору и Курилам. Сделав за последнее время несколько
некорректных заявлений, Абэ осложнил поиски компромисса между Москвой и Токио.
Курильские острова остаются камнем преткновения между Россией
и Японией со времен окончания Второй мировой войны. По ее результатам мироустройство
стало другим – изменились границы и сферы влияния. Державы, одержавшие победу над фашизмом,
ожидаемо получили за свои потери и страдания территориальные и, можно сказать,
моральные компенсации.
Среди прочих, для СССР таковыми стали Курильские острова, принадлежность
которых Москве, после подписания акта о капитуляции, Япония, впрочем, и не оспаривала.
Претензии начались позже, в момент подписания советско-японской декларации 1956
года о восстановлении дипломатических отношений. В этом документе, помимо прочего,
был закреплен такой тезис: СССР, идя навстречу пожеланиям Японии, соглашается
на передачу двух островов из четырех, но только после подписания мирного
договора.
С другой стороны, мирный договор может быть подписан только
после того, как Токио откажется от территориальных претензий к Москве, то есть
признает, что спорные острова сегодня – неотъемлемая часть России. Япония сейчас
с этим категорически не согласна и продолжает жестко и не совсем корректно отстаивать
свою позицию даже после того, как в прошлом году Владимир Путин обнадежил Токио
и заявил о возможности переговоров на тему принадлежности островов.
"При обсуждении мирного договора стороны будут искать
такую формулировку, которая устроит всех", – сказал президент. Видимо,
японским политикам показалась, что Россия уже фактически рассталась с частью
своей территории и осталось дело за малым – сесть в Кремле и подписать мирный
договор.
И японский премьер, и его окружение за последние несколько недель
сделали несколько неосторожных заявлений. Синдзо Абэ поклялся на могиле своих
предков, что решит все проблемы с Россией, затем японские власти согласились на
два острова (Шикотан и Хабомаи), упомянутых в декларации 1956 года. Наконец,
верхом наглости стало заявление Абэ о том, что россияне, проживающие на Курилах
после смены их юридического статуса, могут спокойно оставаться там.
Все это выглядело достаточно странно на фоне того, что
Москва не делала никаких заявлений, которые в Токио могли воспринять как
капитуляцию. Масла в огонь подлили американцы: в Вашингтоне пообещали не
размещать свои военные базы на островах, которые Россия якобы уже готова
передать Японии.
Со Смоленской площади и из Кремля пришлось даже несколько
раз одернуть упрямых японцев и наглых американцев, напомнив им, что никаких конкретных
вариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует.
Рассуждения без конкретных предложений, имеющие лишь вероятностный характер,
вряд ли уместны; они не способствуют успеху переговоров, сказал пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
А министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Токио позицию
России относительно Курильских островов. Сначала Япония должна признать итоги
Великой Отечественной войны, в том числе, спорный пункт о суверенитете России
над Курилами и только после этого можно начинать разговор о заключении мирного
договора и статусе островов.
В России весьма болезненно отреагировали на слухи о
возможной передаче Курил Японии. Во всех крупных городах, включая две столицы, прошли
митинг и пикеты против сдачи островов. "Курилы – наши!", "Курилы – это
территория России", "Курилы не сдадим!" – с такими лозунгами вышли пикетчики на улицы
и потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, а
через референдум.
Очевидно, что при наличии таких настроений и в Японии, и в
России говорить о сдаче Курил не приходится. Россия доказала, что своими
территориями не торгует, а напротив, в ее состав возвращаются, как в родную
гавань, отрезанные недалекими политиками-головотяпами земли. История с Крымом
это наглядно показала, а значит, не стоит строить иллюзий относительно завтрашних
переговоров Путина и Абэ. Максимум чего можно ожидать от встречи политических
лидеров – протокольных улыбок и рукопожатий.