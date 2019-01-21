Актер Владимир Зеленский рассказал о съемках нового сезона популярного телесериала Слуга народа. Комик обратился к подписчикам своей страницы в Instagram.

Актеррассказал о съемках нового сезона популярноготелесериала "Слуга народа". Комик обратился к подписчикам своей страницыв Instagram."Слуга народа 3", снимаем в тюрьме", – рассказал Зеленский. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на мороз. "Такие тюрьмы у нас холодные", – заявил он.После этого оба улыбнулись и кивнули друг другу. В каком исправительном учреждении они находятся, актеры распространяться не стали. За кадром, между тем, слышна работа съемочной группы.В сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории Василия Голобородько. Неожиданно он становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.Премьерапервого сезона состоялась в ноябре 2015 года на канале 1+1. Второйсезон телешоу стартовал в октябре 2017-го. В августе прошлого года началисьсъемки новой части, ее выход на экраны запланирован на март 2019 года.По иронии судьбы в этом же месяцы пройдут очередные выборы главыгосударства.Одиниз отрывков сериала Зеленский, заявивший ранее о президентскихамбициях, использовал в качестве агитационного ролика. Персонаж комикахоронит Петра Порошенко и рассказывает собравшимся о невыполненныхобещаниях главы государства."Навыборах – 2014 он обещал нам сильную экономику, как много он нам не смогеще пообещать", – заявил персонаж Зеленского. В вину "покойнику" онтакже поставил хищение 20 миллионов из бюджета и крышевание игорногобизнеса.объявил об участии в выборах президента Украины – 2019 в своемновогоднем обращении. Комик имеет неплохие шансы на победу. Пока актер– на втором месте, обгоняет его лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко. Зеленский, который в работе и повседневном общении частоиспользует русский язык, наиболее популярен в юго-восточных регионахУкраины.Экспертыне исключают, что выдвижение – срежиссированный Порошенко иего командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься на оппонентовглавы государства, в то время как президент будет оставаться надсхваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.Другие аналитики полагают, что Зеленский – креатура олигарха Игоря Коломойского. Якобы с помощью комика олигарх хочет отомстить Порошенко за обиды прошлого.