Президент Украины Петр Порошенко отправился за рубеж жаловаться на плохую Россию. На переговорах с главой Израиля Реувеном Ривлином лидер Незалежной унизительно попросил его помочь освободить украинских моряков, задержанных за вторжение в российские территориальные воды в ноябре прошлого года.

Президент Украины Петр Порошенко отправился за рубеж жаловаться на"плохую Россию". На переговорах с главой Израиля Реувеном Ривлином лидерНезалежнойунизительно попросил его помочь освободить украинских моряков,задержанных за вторжение в российские территориальные воды в ноябрепрошлого года.Обэтом сообщает пресс-служба украинского лидера. считает, чтоРоссия незаконно задержала украинских моряков. Он попросил Тель-Авивоказать влияние на Москву о помочь освободить задержанных в Керченскомпроливе моряков.Просьбаукраинского лидера прозвучала на фоне международного давления на Россиюсо стороны Запада. США и Европа докатились до откровенного шантажа итребуют обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободитьморяков Незалежной. То, что они нарушили территориальные воды России, Запад не волнует.В Москве предупреждали Порошенко, что подобные провокации приведут к серьезным последствиям для украинской государственности. Президент России Владимир Путин предположил, что Порошенко пошел на это для поднятия собственного рейтинга.Навстрече с израильским коллегой затронул также актуальнуюмеждународную повестку, в том числе ситуацию в Сирии. Накануне Израильвновь отбомбился по целям на территории арабской республике. ВТель-Авиве утверждают, что уничтожили противовоздушный комплекс "Панцирь".Инцидентв Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских кораблявторглись в территориальные воды России и начали приближаться кКрымскому мосту. Вечером все суда были задержаны пограничной охраной ФСБи доставлены в порт Керчь. Российский суд арестовал экипажи военныхкораблей до 25 января.