Президент Украины Петр Порошенко отправился за рубеж жаловаться на
плохую Россию. На переговорах с главой Израиля Реувеном Ривлином лидер
Незалежной
унизительно попросил его помочь освободить украинских моряков,
задержанных за вторжение в российские территориальные воды в ноябре
прошлого года.
Президент Украины Петр Порошенко отправился за рубеж жаловаться на
"плохую Россию". На переговорах с главой Израиля Реувеном Ривлином лидер
Незалежной
унизительно попросил его помочь освободить украинских моряков,
задержанных за вторжение в российские территориальные воды в ноябре
прошлого года.
Об
этом сообщает пресс-служба украинского лидера. считает, что
Россия незаконно задержала украинских моряков. Он попросил Тель-Авив
оказать влияние на Москву о помочь освободить задержанных в Керченском
проливе моряков.
Просьба
украинского лидера прозвучала на фоне международного давления на Россию
со стороны Запада. США и Европа докатились до откровенного шантажа и
требуют обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и освободить
моряков Незалежной. То, что они нарушили территориальные воды России, Запад не волнует.
В Москве предупреждали Порошенко, что подобные провокации приведут к серьезным последствиям для украинской государственности. Президент России Владимир Путин предположил, что Порошенко пошел на это для поднятия собственного рейтинга.
На
встрече с израильским коллегой затронул также актуальную
международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии. Накануне Израиль
вновь отбомбился по целям на территории арабской республике. В
Тель-Авиве утверждают, что уничтожили противовоздушный комплекс "Панцирь".
Инцидент
в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля
вторглись в территориальные воды России и начали приближаться к
Крымскому мосту. Вечером все суда были задержаны пограничной охраной ФСБ
и доставлены в порт Керчь. Российский суд арестовал экипажи военных
кораблей до 25 января.