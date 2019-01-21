Президент Украины сообщил, что восстановит аэропорт Донецка, разрушенный во время боевых действий. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter в минувшее воскресенье, 20 января.

ПрезидентУкраины сообщил, что восстановит аэропорт Донецка, разрушенный во время боевыхдействий. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter в минувшее воскресенье, 20 января.Главастраны выступил с эти заявлением во время церемонии, организованной в память об украинских военных, которые погибли в боях за аэропорт. отметил, что отстроенное здание станет "лучше и современнее", а на башне будет закрепленукраинский флаг. Свою речь лидер подтвердил сообщением в Twitter."Восстановим аэропорт Донецка, и на еговысокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который"киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучшеи более современным. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникамДонецкого аэропорта!", – написал .Напомним, в мае прошлого года армия Киева напала натерриторию Донецкого аэропорта имени С.С. Прокофьева. В результате погиблинесколько десятков человек, среди которых были ополченцы и мирные жители. Территория объекта перешла под контроль народного ополчения Донецкой Народной Республики в январе 2015 года.