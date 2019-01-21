Президент
Украины сообщил, что восстановит аэропорт Донецка, разрушенный во время боевых
действий. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter в минувшее воскресенье, 20 января.
Президент
Украины сообщил, что восстановит аэропорт Донецка, разрушенный во время боевых
действий. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter в минувшее воскресенье, 20 января.
Глава
страны выступил с эти заявлением во время церемонии, организованной в память об украинских военных, которые погибли в боях за аэропорт. отметил, что отстроенное здание станет "лучше и современнее", а на башне будет закреплен
украинский флаг. Свою речь лидер подтвердил сообщением в Twitter.
"Восстановим аэропорт Донецка, и на его
высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который
"киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше
и более современным. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам
Донецкого аэропорта!", – написал .
Напомним, в мае прошлого года армия Киева напала на
территорию Донецкого аэропорта имени С.С. Прокофьева. В результате погибли
несколько десятков человек, среди которых были ополченцы и мирные жители. Территория объекта перешла под контроль народного ополчения Донецкой Народной Республики в январе 2015 года.