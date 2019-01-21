Звезды начали очередную рабочую неделю с новых сенсаций. Иногда для того, чтобы возбудить или шокировать общество знаменитости необходимо сделать неоднозначное заявление, порой в дело вступают слухи и сплетни, а иногда для того, чтобы приковать к себе внимание публики достаточно отсутствия активности. Чтобы разбираться в происходящем необходимо неотрывно следить за активностью звезд. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года.

Звезды начали очередную рабочую неделю с новых сенсаций. Иногда для того, чтобы возбудить или шокировать общество знаменитости необходимо сделать неоднозначное заявление, порой в дело вступают слухи и сплетни, а иногда для того, чтобы приковать к себе внимание публики достаточно отсутствия активности. Чтобы разбираться в происходящем необходимо неотрывно следить за активностью звезд. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года.Ведущая "Дома-2", модель, дизайнер и певица Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Поклоники не на шутку перепугались, когда красотка, чьих талантов не счесть, перестала выходить на связь.Дело в том, что в то же время и в том же месте произошел крупный пожар. Впрочем, в зданиях, где бушевало пламя, находились в основном сезонные рабочие. Вряд ли восходящая звезда российской эстрады отмечала свое 33-летние в подобной компании.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года, читайте в и специальных .