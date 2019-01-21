Спасатели подняли на борт тело погибшего моряка, еще троих спасли. Есть сведения о еще двух погибших.

Спасатели подняли на борт тело погибшего моряка, еще троих спасли. Есть сведения о еще двух погибших.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе "Росморречфлота", комментируя пожар судов "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, которые горят в Керченском проливе.По предварительным данным, среди экипажей россиян нет, команды состоят, в том числе, из граждан Турции и Индии. На данный момент эвакуировано более 30 человек.Операцию по спасению моряков проводит аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов".По предварительным данным, пожар начался вначале на одном суде, потом перекинулся на другое во время перекачки топлива.