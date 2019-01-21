Пожар в Юрьев-Польском. Днём 19 января, на улице Связистов произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарные. К моменту прибытия спасателей, огнём была охвачена кровля одной из 12 квартир. Из горящей квартиры пожарные спасли двоих человек – мужчину и женщину. Мужчина был без сознания - он надышался дыма. После того, как пожарные-спасатели вытащили человека на улицу, он пришёл в сознание и начал шевелить губами. Всего из дома было эвакуировано 13 человек.

Пожар в Юрьев-Польском. Днём 19 января, на улице Связистов произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарные. К моменту прибытия спасателей, огнём была охвачена кровля одной из 12 квартир. Из горящей квартиры пожарные спасли двоих человек – мужчину и женщину. Мужчина был без сознания - он надышался дыма. После того, как пожарные-спасатели вытащили человека на улицу, он пришёл в сознание и начал шевелить губами. Всего из дома было эвакуировано 13 человек. Пострадавших передали в руки врачей. Полностью пожар удалось ликвидировать, только к 17.30, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В ликвидации пожара приняло участие 33 человека и 10 единиц техники. Причины пожара на данный момент устанавливаются. По информации администрации Юрьев-Польского района в доме проживало 20 человек, в настоящее время они находятся у родственников.