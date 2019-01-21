126 сотрудников служб безопасности Афганистана погибли при взрыве и атаке, устроенными боевиками движения Талибан (запрещено в России, как террористическая организация). Взрывное устройство сработало в начиненном взрывчаткой автомобиле на территории военного комплекса в городе Майданшахр.

126 сотрудников служб безопасности Афганистана погибли при взрыве и атаке, устроенными боевиками движения "Талибан" (запрещено в России, как террористическая организация). Взрывное устройство сработало в начиненном взрывчаткой автомобиле на территории военного комплекса в городе Майданшахр провинции Вардак.После этого военная база была атакована и обстреляна из стрелкового оружия, сообщает ТАСС. В перестрелке были убиты два боевика. 27 пострадавших военных были направлены в госпиталь Кабула.