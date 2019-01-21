В Клинском районе Подмосковья в сложной ситуации оказался приют для лошадей Шанс на жизнь. Вот уже больше 10 лет энтузиасты спасают от болезней и гибели бездомных животных. Табун год от года разрастался, и питомцам приюта стало тесно в конюшне и на поле для выпаса. Есть ли решение проблемы?

В Клинском районе Подмосковья в сложной ситуации оказался приют для лошадей "Шанс на жизнь". Вот уже больше 10 лет энтузиасты спасают от болезней и гибели бездомных животных. Табун год от года разрастался, и питомцам приюта стало тесно в конюшне и на поле для выпаса. Есть ли решение проблемы?Густая шерсть и насыщенный окрас — так Баря стала выглядеть совсем недавно, после того, как попала в приют для лошадей под Клином. Это недалеко от конезавода, который после банкротства от животных хотел избавиться далеко не гуманным способом.- Дырки мы долго лечили, но мы смогли справиться с ее недугом. У нее так же были ноги все сожжены, ноги до запястья были все в болячках, нам приходилось постепенно маслом эти болячки выводить, они были очень болезненные.Фотография Бари четыре года назад: сюда ее привезли вместе с жеребцом Мукубеном. Его использовали в качестве пастуха на протяжении десятков лет. Уже в приюте стало понятно, что у коня артроз."С заводов списывают лошадей и не думают о том, что можно повозиться с ними, они станут не колбасой, а хорошими компаньонами для других людей", — говорит Анастасия Корягина, владелица приюта для лошадей.Уже 11 лет Анастасия выкупает безнадежных животных по всей России. Оплачивать перевозку, лечение и содержание помогают друзья-волонтеры. Все началось с большой любви к лошадям. Сначала у Насти появилось два скакуна, вскоре их стало 11. Дачного участка уже не хватало. Пришлось арендовать здание и поля для выгула животных.Сейчас в приюте находится 52 лошади. Животных продолжают привозить. Однако с недавнего времени места для их выпаса осталось не так уж и много — всего одно небольшое поле. Для комфортного содержания этой территории недостаточно. Подходящий участок хозяйка приюта уже нашла, вот только денег пока не хватает."Мы стараемся редко обращаться к людям, но сейчас нам реально нужна помощь. Потому что такие затраты финансовые нам не потянуть. Плюс сам переезд с таким поголовьем. Перевоз вещей — это тоже очень тяжело", — объясняет Анастасия Корягина, владелица приюта для лошадей.Но Настя надеется, что совместными усилиями с небезразличными людьми спасенные питомцы обретут новый просторный дом. И появится возможность и дальше помогать попавшим в беду животным.