Суд признал здание самовольной постройкой

Суд признал здание самовольной постройкойВладимирская прокуратура добилась закрытия незаконно построенного торгового центра «Куб».Судогодский районный суд признал здание на улице Чайковского, д. 5А самовольной постройкой. Собственник должен был снести торговый центр, однако он этого не сделал. Все это время в здании продолжали работать магазины, которым владелец сдаёт помещения в аренду с целью извлечения прибыли.Теперь же суд запретил совершать любые действия, направленные на эксплуатацию самовольной постройки.