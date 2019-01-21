Президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина обратить особое внимание на стратегический аудит нацпроектов. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с Кудриным в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина обратить особое внимание на стратегический аудит нацпроектов. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с Кудриным в Кремле.Президент считает, что Кудрину, с учетом его предыдущей работы в правительстве, будет несложно оценить "эффективность усилий государства по достижению" национальных целей, передает "Интерфакс". "Мы на это и нацелены", — ответил Кудрин.Он рассказал, что среди новых методов работы Счетной палаты – разработка методик стратегического аудита. Это мировой тренд, которому следует большинство счетных палат мира. Также ведомство под руководством Кудрина увеличивает долю цифровых методов анализа данный – это позволяет мониторить более широкий круг мероприятий.Кроме того, Счетная палата, по словам Кудрина, проверяет не только, как тратятся деньги, а смотря на проблему в целом и насколько эффективно работает система.