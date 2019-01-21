Российский музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram пост, который оставил в недоумении многих его поклонников. Влад Топалов решил необычным образом поздравить ведущую скандального реалити-шоу.

Российский музыкант опубликовалв своем микроблоге в Instagram пост,который оставил в недоумении многих его поклонников. Влад Топалов решил необычным образом поздравить ведущую скандального реалити-шоу.В минувшее воскресенье, 20 января, Ольге Бузовойисполнилось 33 года. С праздником певицу поздравили многие звезды отечественногошоу-бизнеса. Длинное сообщение на своей странице разместил и исполнитель . Он отметил, что они знакомы уже много лет, и с каждым годом их дружба становится только крепче."Дорогая моя! С ДнемРождения тебя, солнце! Ты – прекрасна! Во всем! Мы сто лет знакомы, но, ксожалению, не так часто общаемся, как мне бы хотелось! Но за все эти годы, понепонятным для меня причинам, ты стала мне по-человечески очень близка и любимамной!", – начал свою речь артист.Музыкант считает, что Бузованевероятно талантлива и является примером для миллионов людей. Он признался,что искренне радуется ее победам. "Ты – талантливая! И, как мы все с каждымгодом убеждаемся, талантливая во всем, за что берешься! Ты – пример длямиллионов и миллионов людей! И очень достойный пример!", – поделился Топалов.В конце своей речи он пожелал Ольге здоровья, успехов в карьере и побольше свободного времени на себя. "Я всегда буду тебя защищать насколькоэто возможно и нужно! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю!", – заключил певец.Поздравление музыканта не оценили подписчики.Они считают, что такие трогательные слова должен посвящать своейсупруге – Регине Тодоренко. "Регине таких слов даже не писал", "Чересчур", "Есличестно, поздравление немного рамки переходит, мне бы было неприятно, если бмой муж так поздравлял другую девушку", "А Регина не будет ревновать?", "А Регина незаревнует с такими поздравлениями?", "Регина на развод подаст", "Надеюсь, Регину это не ранит. Она в миллион раз лучше Оли", – писаливозмущенные пользователи. Сам музыкант отказался комментировать недовольные замечания поклонников.