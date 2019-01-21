Российский музыкант опубликовал
в своем микроблоге в Instagram пост,
который оставил в недоумении многих его поклонников. Влад Топалов решил необычным образом поздравить ведущую скандального реалити-шоу.
Российский музыкант опубликовал
в своем микроблоге в Instagram пост,
который оставил в недоумении многих его поклонников. Влад Топалов решил необычным образом поздравить ведущую скандального реалити-шоу.
В минувшее воскресенье, 20 января, Ольге Бузовой
исполнилось 33 года. С праздником певицу поздравили многие звезды отечественного
шоу-бизнеса. Длинное сообщение на своей странице разместил и исполнитель . Он отметил, что они знакомы уже много лет, и с каждым годом их дружба становится только крепче.
"Дорогая моя! С Днем
Рождения тебя, солнце! Ты – прекрасна! Во всем! Мы сто лет знакомы, но, к
сожалению, не так часто общаемся, как мне бы хотелось! Но за все эти годы, по
непонятным для меня причинам, ты стала мне по-человечески очень близка и любима
мной!", – начал свою речь артист.
Музыкант считает, что Бузова
невероятно талантлива и является примером для миллионов людей. Он признался,
что искренне радуется ее победам. "Ты – талантливая! И, как мы все с каждым
годом убеждаемся, талантливая во всем, за что берешься! Ты – пример для
миллионов и миллионов людей! И очень достойный пример!", – поделился Топалов.
В конце своей речи он пожелал Ольге здоровья, успехов в карьере и побольше свободного времени на себя. "Я всегда буду тебя защищать насколько
это возможно и нужно! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю!", – заключил певец.
Поздравление музыканта не оценили подписчики.
Они считают, что такие трогательные слова должен посвящать своей
супруге – Регине Тодоренко. "Регине таких слов даже не писал", "Чересчур", "Если
честно, поздравление немного рамки переходит, мне бы было неприятно, если б
мой муж так поздравлял другую девушку", "А Регина не будет ревновать?", "А Регина не
заревнует с такими поздравлениями?", "Регина на развод подаст", "Надеюсь, Регину это не ранит. Она в миллион раз лучше Оли", – писали
возмущенные пользователи. Сам музыкант отказался комментировать недовольные замечания поклонников.