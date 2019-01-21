Мужская сборная России на чемпионате мира по гандболу не сумела обыграть команду Катара в матче за 13-е место, уступив сопернику со счетом 28:34. Россияне покидают мировое первенство, которое проходит в Германии и Дании, заняв 14-ю итоговую строчку в турнирной таблице.

Мужская сборная России на чемпионате мира по гандболу не сумела обыграть команду Катара в матче за 13-е место, уступив сопернику со счетом 28:34. Россияне покидают мировое первенство, которое проходит в Германии и Дании, заняв 14-ю итоговую строчку в турнирной таблице.Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира российские гандболисты оказались на 12-м месте.Чемпионат мира для нас подошел к концу. Сборная России занимает на #ЧМ2019 14-е место. Не все получалось, но были отличные матчи. Впереди у команды – продолжение обора на Евро-2020. Оставайтесь с нами!#RUSQAT#гандболмировой #Handball19 pic.twitter.com/h6e5JVoC8L— Гандбол России (@rushandball) 20 января 2019 г.