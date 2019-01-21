В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали игры 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Первыми на поле вышли сборные Иордании и Вьетнама. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1. А в серии пенальти победу праздновала вьетнамская команда.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали игры 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Первыми на поле вышли сборные Иордании и Вьетнама. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1. А в серии пенальти победу праздновала вьетнамская команда.Первый тайм завершился в пользу сборной Иордании. На 39-й минуте отличился Баха Абдель-Рахман. После перерыва Нгуен Конг Фыонг сравнял счет в матче. Больше с игры зрители забитых мячей не увидели. А в серии пенальти вьетнамцы победили со счетом 4:2.Сборная Вьетнама первой вышла в четвертьфинал Кубка Азии по футболу. 20 января чуть позже матчи 1/8 финала проведут Китай с Таиландом и Иран с Оманом.