Исследователи из Королевского университета в Белфасте в Северной Ирландии выяснили, что регулярные занятия любовью могут быть очень полезны для здоровья. Секс поможет снизить риск возникновения и развития многих заболеваний.

Исследователи из Королевского университета в Белфасте в СевернойИрландии выяснили, что регулярные занятия любовью могут быть очень полезны дляздоровья. Секс поможет снизить риск возникновения и развития многих заболеваний.Ученые утверждают, что у мужчин 40-55 лет, которые ведутактивную половую жизнь, снижается риск возникновения болезней сердечно-сосудистойсистемы. Во время сердце начинает активно работать, что приводит к болеесильному кровотоку, который способен раскрыть самые маленькие капилляры идаже привести к возникновению новых.Для пациентов, страдающих от сахарного диабета, регулярные занятиялюбовью помогут поддерживать инсулин в норме. Кроме того, у людей с активной половой жизнью укрепляетсяпамять, снимается напряжение в мышцах и повышается настроение, передает "".Ранее британские ученые выяснили, как рост человека влияетна качество его сексуальной жизни. Для этого они опросили несколько тысячдобровольцев. Выяснилось, что мужчины, чей рост составляет минимум 182 сантиметров, чаще бывают довольны своей половой жизнью и считают себя наиболее опытными в вопросах . Что касается женщин, то наиболеепривлекательными себя чувствуют те, чей рост начинается от 152 сантиметров.