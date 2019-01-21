Российская теннисистка рассердилась после вопроса иностранного журналиста о допинге. Инцидент произошел во время пресс-конференции в Австралии, куда Мария Шарапова прилетела для участия в Открытом чемпионате.

Российская теннисисткарассердилась после вопроса иностранного журналиста о допинге. Инцидентпроизошел во время пресс-конференции в Австралии, куда Мария Шараповаприлетела для участия в Открытом чемпионате.В минувшее воскресенье теннисистка проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6,4:6. После матча встретилась с репортерами. Журналист The Times Стюарт Фрейзер спросил, как ей удается справляться с нагрузкамипосле отказа от мельдония. Мария Шарапова не захотела отвечать и попросилазадать следующий вопрос.Напомним, мельдоний попал в список запрещенных веществ в январе 2016 года. В марте того же года в крови россиянки обнаружили это вещество. была дисквалифицирована на два года, но затем Спортивный арбитражный суд решил сократить ее отстранение до 15 месяцев, передает ТАСС.