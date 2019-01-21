Сегодня в эфире ток-шоу На самом деле Первого канала состоялась первая телевизионная встреча Сергея Семенова и Дианы Шурыгиной. В беседе жертва изнасилования проболталась, что в тот роковой вечер она получила побои не от Семенова.

Сегодня в эфире ток-шоу "На самом деле" Первого каналасостоялась первая телевизионная встреча Сергея Семенова и Дианы Шурыгиной. В беседе жертва изнасилования проболталась, что в тот роковой вечер она получила побои не от Семенова.В студии программы Сергей просил Диану признаться, что той ночью тригода назад он не избивал ее. Молодой человек настаивал, что их интимная близостьпроизошла по обоюдному согласию."То, что случилось было на добровольной основе", – отметил он.Сергей добавил, что ему не за что просить прощения.Шурыгина категорически отрицала слова Семенова. Она повторяла,что молодой человек затолкал ее в комнату, завалил на кровать, сильно ударив по щеке ладонью, апосле надругался.Между тем, спустя время она проговорилась, что пощечина,которая оставила на ее лице кровоподтек, и была предъявлена суду в качестве одногоиз доказательств вины Сергея, нанесена отцом Шурыгиной. Сразу после изнасилования, когда родитель приехал забирать дочь, он узнал, что наследница врала ему о месте своего пребывания и в гневе набросился на нее."Папа толкнул меня тогда и дал пощечину. Для меня это невранье, я просто не хотела, чтобы папу за это как-то осуждали, потому что яполучила эту пощечину за дело, потому что я его обманула", – оправдывалась Диана.Примечательно, что любые последующие вопросы экспертов вызывали у Дианы дикоеразрежение, порой она выкрикивала грубости в адрес критикующих ее гостей,одному даже влепила пощечину. В итоге разгоряченная Шурыгина убежала из студии,так и не дождавшись извинений от Семенова.Напомним, что весной 2016 года Диану Шурыгинуизнасиловали. Благодаря этому нажительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многимроссийским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфировтелепередачи "Пусть говорят", и Диана стала известна на всю страну.Суд признал Сергея Семенова виновным. Молодой человек отсиделвсего год, когда ему изменили меру пресечения и он вышел на свободу по УДО. ОбидчикДианы также пару раз мелькал в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия1". До этого момента молодые люди отказывались встречаться, поэтому каждый рассказывал своюисторию со своей площадки.