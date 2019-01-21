Жидкость для розжига и последняя шоколадка: Следственный комитет готовится передать в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, подозреваемой в убийстве собственных детей – двухлетнего мальчика и четырехлетней девочки, совершенного в конце апреля минувшего года.

Нижегородские следователи готовятся передать в суд материалы уголовного дела, фигурантом которого является 27-летняя женщина, подозреваемая в убийстве собственных детей.По версии правоохранительных органов, 25 апреля минувшего года на арендованной машине мать вывезла детей – четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, в Семеновский район Нижегородской области.После этого женщина убила детей в салоне автомобиля.Незадолго до этого она попала в объектив камеры наблюдения на одной из АЗС, где заправила машину, а также купила жидкость для розжига и шоколадку.После убийства женщина попыталась избавиться от тел и попыталась сжечь их в лесу. "Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород", — говорится в сообщении ведомства.На следующей день подозреваемая снова поехала в тот же район Нижегородской области, где нашла заброшенное строение, подожгла тела и уехала.Помимо этого, женщина, проживавшая у своих знакомых в областном центре, похитила у них драгоценности на сумму 140 тысяч рублей.Как отмечается в сообщении СК РФ, "вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая первоначально признала, однако в дальнейшем стала настаивать на своей непричастности к смерти детей".