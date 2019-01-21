Скончался за рулем и насмерть сбил пешехода. ДТП случилось в районе рынка «Слобода», на улице Нижняя Дуброва, в салоне тронувшегося с парковки автомобиля Great Wall, скончался 46-летний водитель.

Скончался за рулем и насмерть сбил пешехода. ДТП случилось в районе рынка Слобода, на улице Нижняя Дуброва, в салоне тронувшегося с парковки автомобиля "Great Wall", скончался 46-летний водитель. Неуправляемый внедорожник вылетел на пешеходную дорожку, где сбил 73-летнего мужчину, который получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в субботу 19 января, в 14:05. Очевидцы сообщают, что в этот момент на тротуаре находилось большое количество людей и только по счастливой случайности удалось избежать большего количества жертв.Михаил Маслов,старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Кроме этого водитель, управлявший автомашиной "Great Wall", также скончался. Причины его смерти, также устанавливаются. Проводится доследственная проверка".