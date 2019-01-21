Беспроводные наушники Apple AirPods, кроме как для прослушивания музыки, могут использоваться и в качестве вспомогательного устройства для слабослышащих или даже шпионского приспособления. Как оказалось, в iOS спрятана функция, которая усиливает и направляет звук, улавливаемый айфоном, прямо в наушники.

Беспроводные наушники Apple AirPods, кроме как для прослушивания музыки, могут использоваться и в качестве вспомогательного устройства для слабослышащих или даже шпионского приспособления. Как оказалось, в iOS спрятана функция, которая усиливает и направляет звук, улавливаемый "айфоном", прямо в наушники.Функция "Live-прослушивание" (Live Listen), по сути, превращает AirPods в простой слуховой аппарат. Чтобы её включить, нужно открыть "Настройки", перейти в "Пункт управления" -> "Настроить элем. управления" и добавить элемент "Слух". После активации эта функция становится доступной через "Пункт управления", который открывается свайпом вверх от нижнего края экрана. Далее, предварительно вынув AirPods из зарядного чехла, нужно открыть нижнюю шторку, тапнуть по значку с изображением уха и нажать на "Live-прослушивание".Теперь пользователь, испытывающий трудности со слухом, может поднести микрофон iPhone к собеседнику, чтобы лучше его слышать. Функция может использоваться и для прослушки чужих разговоров: надо оставить "айфон" у источника звука, например на столе, и отойти на расстояние действия Bluetooth-сигнала (примерно 15–20 метров).∎Новые наушники Apple AirPods с беспроводной зарядкой выйдут в начале 2019-го читайте такжеAirPods — самый популярный аксессуар Apple в истории — вышли в конце 2016 года (читайте наш обзор). Релиз наушников 2-го поколения ожидается в первой половине 2019-го. Их оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods. Помимо этого, новая модель будет поддерживать беспроводную зарядку.