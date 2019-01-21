Телеведущий
Владимир Соловьев встал на сторону спикера МИДа Марии Захаровой в ее
споре с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился
высказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.
Телеведущий
встал на сторону спикера МИДа Марии Захаровой в ее
споре с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился
высказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.
остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной
России". "Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", —
заявил телеведущий.
В
ходе недавнего Гайдаровского форума глава Роснано, бывший министр
финансов Анатолий Чубайс назвал Россию бедной и заявил, что
электроэнергия в стране тратится неэффективно. Политик предложил два
способа решения проблемы, один из которых – повышение тарифов для
населения.
Слова
Чубайса вызвали резкую реакцию у части общественности. Телеведущий
упрекнул главу Роснано в незнании ситуации и привел
собственные статистические данные о потреблении энергии в разных
странах.
В
дискуссию включилась и спикер Министерства иностранных дел Мария
Захарова. Она поинтересовалась у Чубайса, что тот сделал для уменьшения
числа бедных россиян. "Он "десятилетиями являлся членом правительства и
топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и
промышленности", – напомнила представитель внешнеполитического
ведомства.
Подвергла критике Захарова и слова главы Роснано о "бедной России". Нашу страну она назвала "богатейшей".
Ответ Чубайса не заставил себя долго ждать. На своей странице в Facebook
бывший министр финансов заявил, что 15 лет назад, когда Захарова делал
первые шаги по карьерной лестнице на госслужбе, экономика в стране
роста, а инфляция была низкой. Этого удалось добиться в том числе
благодаря созданию рыночной экономики и возрождению частной
собственности, написал Чубайс.