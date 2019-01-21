Телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону спикера МИДа Марии Захаровой в ее споре с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился высказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

Телеведущийвстал на сторону спикера МИДа Марии Захаровой в ееспоре с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Журналист восхитилсявысказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "беднойРоссии". "Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", —заявил телеведущий.ходе недавнего Гайдаровского форума глава Роснано, бывший министрфинансов Анатолий Чубайс назвал Россию бедной и заявил, чтоэлектроэнергия в стране тратится неэффективно. Политик предложил дваспособа решения проблемы, один из которых – повышение тарифов длянаселения.СловаЧубайса вызвали резкую реакцию у части общественности. Телеведущийупрекнул главу Роснано в незнании ситуации и привелсобственные статистические данные о потреблении энергии в разныхстранах.дискуссию включилась и спикер Министерства иностранных дел МарияЗахарова. Она поинтересовалась у Чубайса, что тот сделал для уменьшениячисла бедных россиян. "Он "десятилетиями являлся членом правительства итоп-менеджером ключевых направлений отечественной экономики ипромышленности", – напомнила представитель внешнеполитическоговедомства.Подвергла критике Захарова и слова главы Роснано о "бедной России". Нашу страну она назвала "богатейшей".Ответ Чубайса не заставил себя долго ждать. На своей странице в Facebookбывший министр финансов заявил, что 15 лет назад, когда Захарова делалпервые шаги по карьерной лестнице на госслужбе, экономика в странероста, а инфляция была низкой. Этого удалось добиться в том числеблагодаря созданию рыночной экономики и возрождению частнойсобственности, написал Чубайс.